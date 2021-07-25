في الـ+90.. رأسية بواليا تمنح الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج وتشعل المنافسة على اللقب

الأحد، 25 يوليه 2021 - 21:05

كتب : عمرو عبد المنعم

والتر بواليا الأهلي الإنتاج الحربي

حقق الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 للدوري المصري، والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 19 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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ثلاثية الأهلي سجلها علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات ووالتر بواليا.

وسجل للإنتاج كل من طارق أبو العز ومصطفى البدري.

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وصف المباراة

ظهرت خطورة الأهلي مبكرا بتسديدة قوية من أليو ديانج في الدقيقة 7 لكن الكرة مرت بعيدا عن مرمى الإنتاج.

وتعرض مروان محسن للإصابة بعد اصطدام قوي في الرأس إثر التحام هوائي مع مدافع الإنتاج لتسيل الدماء من رأسه ويخرج لتلقي العلاج.

وأرسل السولية تمريرة طويلة إلى كهربا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة مباشرة لكنها تمر أعلى العارضة.

وحصل محمد هاني على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع مصطفى البدري مهاجم الإنتاج.

وتعرض ثنائي الإنتاج محمد سوستة ومعاذ الحناوي للإصابة بعد التحام هوائي مشترك بينهما.

ليغادر معاذ الملعب ويشارك بدلا منه محمد بازوكا في تبديل أول اضطراري للإنتاج.

ركلة جزاء

ومن كرة عرضية تدخل أحمد يحيى حارس الإنتاج بقوة مع مروان محسن ليحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وتقدم علي معلول لتسديد الركلة وسجل منها هدف تقدم الأهلي بعدما وضع الكرة على يسار الحارس أحمد يحيى.

وكاد الإنتاج أن يسجل التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما وصلت الكرة إلى المهاجم مامادو نياس بعد عرضية من مصطفى البدري ليسدد في منتصف المرمى ويمسك بها علي لطفي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بحسين الشحات بدلا من أجايي.

الإنتاج يسجل ثنائية

ونجح الإنتاج في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 54 من اختراق من الناحية اليسرى عن طريق طارق أبو العز الذي رواغ بدر بانون وسدد الكرة في شباك علي لطفي.

وأجرى موسيماني التبديل الثاني بنزول محمد شريف بدلا من محمد هاني، وعاد الشحات للعب في مركز الظهير الأيمن.

لكن هجمات الإنتاج الحربي المرتدة أسفرت عن الهدف الثاني الذي سجله مصطفى البدري بعدما انفرد بالمرمى في الدقيقة 64.

بعدها دفع موسيماني بالثنائي ياسر إبراهيم ووالتر بواليا بدلا من أيمن أشرف وكهربا في محاولة لتنشيط الهجوم.

واستمرت سيطرة الأهلي في محاولة لإحراز هدف التعادل ولكن دون نتيجة.

وشارك محمود وحيد في التبديل الأخير للأهلي بدلا من بدر بانون.

ضغط يسفر عن هدفين

ومع استمرار الضغط من الأهلي نجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 85 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هدف في الـ+90

وفي الدقيقة 94 أرسل علي معلول عرضية قابلها والتر بواليا بضربة رأسية قوية سكنت شباك الإنتاج الحربي مسجلا الهدف الثالث للأهلي.

ليحقق الأهلي فوزا مثيرا ويحول تأخره بثنائية إلى فوز بثلاثية.

الأهلي الإنتاج الحربي والتر بواليا
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