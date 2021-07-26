مصطفى البدري: رفضت الاحتفال بهدفي في الأهلي تقديرا للنادي وجماهيره

كشف مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي عن أسباب عدم احتفاله بهدفه في شباك الأهلي.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وسجل البدري هدف الإنتاج الثاني في المباراة.

وقال البدري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "شعور اللاعبين بخطورة موقف الفريق سبب في ظهورنا بمستوى مميز أمام الأهلي وكل لاعب يريد إخراج كل ما في وسعه".

وأضاف "قبل المباراة لم نفكر إلا في الفوز على الأهلي".

وواصل "رفضت الاحتفال بهدفي في الأهلي تقديرا للأهلي وجماهيره لأنني كنت لاعبا في الفريق الأحمر الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "أتمنى في أحد الأيام العودة للأهلي ولكن حاليا أنا أركز مع الإنتاج من أجل البقاء في الدوري".