خبر في الجول - الزمالك يتمم إعداد ملف شكوى ساسي

الأحد، 25 يوليه 2021 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي - الزمالك والإسماعيلي

يستعد الزمالك لتقديم ملف كامل لشكوى لاعبه السابق فرجاني ساسي بعد رحيله عن الفريق قبل انتهاء الموسم الكروي.

وحسبما علم FilGoal.com أن إدارة الزمالك قامت بتحضير ملف كامل بخصوص الشكوى التي سيقدمها ضد فرجاني ساسي.

ملف نادي الزمالك سيحتوي على خطاب من اتحاد الكرة بخصوص موعد انتهاء الموسم الكروي والأمور المالية المختصة بمستحقاته والخصومات الخاصة به بسبب تغيبه عن التدريبات.

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الزمالك سيرفق بالملف أيضا المخاطبات التي كانت بين النادي ومحامي اللاعب في الفترة الأخيرة.

الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق رفع ملف اللاعب إلى فيفا (طالع التفاصيل)

وأعلن ساسي رحيله عن الزمالك في وقت سابق مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

الزمالك فرجاني ساسي في الدوري الدوري المصري
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