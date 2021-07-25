قمصان: مثلما أقول دائما نريد دعم جماهير الأهلي.. ونحن السبب في صعوبة مباراة الإنتاج

الأحد، 25 يوليه 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

سامي قمصان الأهلي الإنتاج الحربي

طالب سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي جماهير فريقه بدعم اللاعبين في الفترة المقبلة المتبقية من مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "الأهلي فاز ببطولة إفريقيا للتو والبعض يشكك في بعض لاعبيه وهذا يؤثر بالسلب على الفريق".

أخبار متعلقة
مؤتمر كشري: لم أحصل على حقي في الملعب ضد الأهلي.. ولكن حمدي فتحي عن زفافه: الوقت كان بالاتفاق مع النادي.. وتغيير الجدول سبب الأزمة مؤتمر موسيماني الغاضب: الأهلي يمتلك مقاتلين أكفاء.. وهذا ما أعجبني من مروان محسن

وأضاف "يجب أن يكون هناك دعم قوي للفريق واللاعبين وأن نلتمس لهم العذر بسبب ضغط المباريات والمنافسة في بطولات كثيرة ومثلما أقول كل مرة نحن نحتاج دعم الجماهير بشدة".

وواصل "مباراة الإنتاج الحربي كانت صعبة ولكننا من جعلناها صعبة علينا".

وأتم تصريحاته "قبل كل مباراة نحذر اللاعبين ونريد منهم أن يتعودوا على الضغط النفسي الكبير الذي سيواجه الفريق في الفترة المقبلة".

الأهلي سامي قمصان الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتمم إعداد ملف شكوى ساسي 23 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: مثلما أقول دائما نريد دعم جماهير الأهلي.. ونحن السبب في صعوبة مباراة الإنتاج 25 دقيقة | الدوري المصري
بعد تألقه في الوديات..برشلونة يبحث عن عرض للاعبه الشاب 53 دقيقة | الدوري الإسباني
صالح جمعة ينتظم في تدريبات سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كشري: لم أحصل على حقي في الملعب ضد الأهلي.. ولكن ساعة | الدوري المصري
رينجرز يهزم ريال مدريد في التجربة الودية الثالثة لأنشيلوتي ساعة | الدوري الإسباني
حمدي فتحي عن زفافه: الوقت كان بالاتفاق مع النادي.. وتغيير الجدول سبب الأزمة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني الغاضب: الأهلي يمتلك مقاتلين أكفاء.. وهذا ما أعجبني من مروان محسن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك