قمصان: مثلما أقول دائما نريد دعم جماهير الأهلي.. ونحن السبب في صعوبة مباراة الإنتاج

طالب سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي جماهير فريقه بدعم اللاعبين في الفترة المقبلة المتبقية من مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "الأهلي فاز ببطولة إفريقيا للتو والبعض يشكك في بعض لاعبيه وهذا يؤثر بالسلب على الفريق".

وأضاف "يجب أن يكون هناك دعم قوي للفريق واللاعبين وأن نلتمس لهم العذر بسبب ضغط المباريات والمنافسة في بطولات كثيرة ومثلما أقول كل مرة نحن نحتاج دعم الجماهير بشدة".

وواصل "مباراة الإنتاج الحربي كانت صعبة ولكننا من جعلناها صعبة علينا".

وأتم تصريحاته "قبل كل مباراة نحذر اللاعبين ونريد منهم أن يتعودوا على الضغط النفسي الكبير الذي سيواجه الفريق في الفترة المقبلة".