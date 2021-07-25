عبد الحفيظ غاضبا: الزمالك سيلعب في الإسكندرية حتى لا يتعرض للإجهاد.. ويجب أن تكون الأجواء مهيأة لنفوز بالدوري

هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مسؤولي اتحاد كرة القدم مؤكدا أن فريقه يعاني من عدم وجود تكافؤ فرص في بطولة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "المباريات الختامية في الدوري تكون بهذا الشكل ولقب الدوري لا يحصد سوى بهذا الشكل ويجب ألا يكون هناك أي كسل أو تراخي ولو لمدة ثانية واحدة حتى نحقق الفوز في كل المباريات".

وأضاف "يجب أن تكون الأجواء مهيأة بالكامل أن الأهلي سيفوز بالدوري لأن الجو العام بين الجمهور هو الإحباط وكأننا خسرنا الدوري ولكن هذا غير صحيح".

وواصل "يتبقى لنا 9 مباريات والزمالك 7 مباريات ويجب أن نفوز في كل المباريات الخاصة بنا وكلها ستكون صعبة سواء ضد فريق في مقدمة جدول الترتيب أو في المركز الأخير".

وأكمل "يجب أن تكون كل الأجواء حول الفريق أن الأهلي سيفوز بالدوري وهذا لن يحدث سوى بدعم الجماهير الذي يصل إلى اللاعبين وطالما حالة الفريق جيدة ولدينا الإصرار والعزيمة نستطيع أن نفوز".

وأستمر في تصريحاته "يجب أن نحارب على الدوري نحن كفريق ولاعبين وجهاز فني وإدارة، ويجب أن يحارب معنا الجمهور ويشجع اللاعبين ويدعمهم بشكل مستمر".

وانتقل للحديث عن المنافسة في الدوري قائلا: "الزمالك سيلعب في الإسكندرية ضد المحلة لأنه سيلعب بعدها بعدة أيام ضد الاتحاد، وهذا فقط لإراحتهم وعدم تعرضهم للإرهاق وهذا بعيد تماما عن مبدأ تكافؤ الفرص".

وشدد "سوف أضرب مثال بالجونة لأن لديهم مباراة ضد سموحة في الإسكندرية في الجولة 32 وبعد 3 أيام سيلعب ضد الأهلي في الجونة، ولكن إذا طلب مواجهة الأهلي في الإسكندرية أيضا لن يستطيع أحد أن يتحدث معهم ويرفض ذلك".

وأشار "عندما تعرضنا لضغط المباريات لعبنا مباراة النصر في الكأس وسط مباريات الدوري، والحديث الآن عن تأجيل مباراة الزمالك مع أسوان في الكأس لما بعد نهاية الدوري، أين تكافؤ الفرص هنا".

وأوضح "لم يتم تأجيل المباريات لنا لخوض لقاءات إفريقيا بل لعبنا مباريات كثيرة في فترة قصيرة وفي نفس الأسبوع كنا نلعب ضد صنداونز في بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الذي سيحدث مع هذا الفريق سيحدث أيضا مع الفريق الآخر، وإذا لم يلعب الفريق المنافس لن نلعب أيضا".