ماركا: ريال مدريد بدأ التفاوض مع مانشستر يونايتد حول سعر فاران

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بداية التفاوض بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد حول سعر رافائيل فاران مدافع الفريق الملكي.

وفقا للتقرير فإن إدارة ريال مدريد تعرف بأن فاران قد اتفق مع مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية بالفعل، ولذلك تود الإدارة في الحصول على أقصى استفادة من اللاعب.

وترغب إدارة مانشستر يونايتد في تخفيض سعر اللاعب لاتمام الصفقة والتي قد تنتهي مقابل 50 مليون يورو.

وقالت "ماركا" بإن ريال مدريد هو من بدأ مناقشة سعر المدافع الفرنسي مع مانشستر يونايتد، وهو ما يثبت رغبة جميع الأطراف في اتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وسيحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

ويرغب فاران في الرحيل عن ريال مدريد بعد عشر أعوام قضاهم مع النادي، ولكن المدافع لا يرغب في الضغط على إدارة النادي للرحيل، وسيرحل فقط في حال اتفاق النادي مع نادي آخر.

وعاد فاران لتدريبات ريال مدريد أمس السبت، بعد فترة الراحة التي حصل عليها بسبب مشاركته في يورو 2020 مع منتخب فرنسا.