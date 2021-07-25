رضا شحاتة لـ في الجول: هكذا حفزنا غريب بعد سباعية الأرجنتنين.. وأقول للاعبين تحرروا من الخوف

الأحد، 25 يوليه 2021 - 19:24

كتب : أحمد شاكر

الأرجنتين - مصر

مع حاجة منتخب مصر الأولمبي لفوز على أستراليا يوم الأربعاء ليحجز مقعده في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، تعود ذكرى مونديال الشباب 2001 للأذهان حين خاض الفراعنة الموقف ذاته، ومع نفس المدرب، شوقي غريب.

في الأرجنتين 2001 احتاج الفراعنة الصغار للفوز على فنلندا للتأهل لدور الـ16، وهو ما حدث قبل أن يواصلوا مشوارهم ويحصدوا الميدالية البرونزية في النهاية.

يوم الأربعاء يحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز، ما هي نصيحة جيل 2001 له؟

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تحدث رضا شحاتة المدير الفني للجونة لـFilGoal.com قائلا: "شوقي غريب مدرب جيد للغاية ويعرف جيدا كيف يحفزك".

وواصل "بعد نهاية المباراة توقعنا رد فعل عنيف وكنا في قمة الحزن ولكننا وجدنا شوقي غريب يطالبنا بالخروج لتناول العشاء سويا، رد الفعل فاجئنا".

وواصل "بعدما ذهبنا للعشاء نسينا المباراة وأصبحنا في قمة الهدوء وقبل اللقاء الأخير ضد فنلندا قال شوقي غريب لنا هذه فرصتكم لإثبات أنفسكم للتأهل للدور التالي أو لا، هو تعامل بذكاء وهذا ساعدنا على التعويض".

وعن نصيحته للاعبي المنتخب الأولمبي قال: "لا يوجد أي شيء لنبكي عليه، المباراة صعبة ضد أستراليا وعليهم الحصول على حرية أكبر، أشعر أنهم مقيدين في الملعب أو يشعرون بالقلق".

وأردف مدرب الجونة "أشعر أنهم بسبب تفكيرهم في النجاح أصبحوا يعانون من العصبية والتوتر ويخافون من إهدار أي فرصة".

وأتم رضا شحاتة رسالته "تحرروا من الخوف لتقدموا أفضل أداء، لو تحررتوا من الخوف سنفوز".

وكان المنتخب المصري الأولمبي خسر مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

ليتوقف رصيده عند نقطة حصدها بالتعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

وقد يكفي الفراعنة هدف أمام أستراليا للتأهل للدور ربع النهائي.

طالع سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي من هنا

مصر الأولمبي رضا شحاتة طوكيو 2020
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