توخيل يتوج بجائزة أفضل مدرب ألماني في 2021

توج توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بجائزة أفضل مدرب ألماني في عام 2021.

وحصل توخيل على الجائزة وفقا للاستفتاء الذي أجرته جريدة كيكر الألمانية.

ونال مدرب تشيلسي 129 صوتا من أصل 559 صوتا، متفوقا على نظيره هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ السابق، ومنتخب ألمانيا حاليا والذي حصد 118 صوتا.

وقال توخيل عقب التتويج بالجائزة "أنا سعيد للغاية بالفوز بجائزة أفضل مدرب ألماني، الجائزة جاءت كتقدير للفريق الذي أدربه".

توخيل تولى تدريب البلوز في منتصف الموسم الماضي بعد انفصاله عن باريس سان جيرمان، وقاد الفريق اللندني للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

قبل أيام أعلن تشيلسي تجديد تعاقده مع توخيل حتى عام 2024.

المدرب الألماني قاد تشيلسي في 30 مباراة، انتصر في 19 منها وخسر 5 مباريات، وتعادل في 6.