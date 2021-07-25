ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

الأحد، 25 يوليه 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

حصد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ جائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2021.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته، وفقا للاستفتاء الذي أجرته جريدة كيكر الألمانية.

وأفاد بايرن عبر موقعه أن المهاجم البولندي حصل على 356 صوتًا في الاستفتاء متفوقا على زميليه توماس مولر (41 صوتًا) وجوشوا كيميش (25 صوتًا) وإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند (38 صوتًا).

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قال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الفوز بهذه الجائزة شرف كبير لي".

وأضاف اللاعب الأفضل في العالم "أشعر بالفخر والسعادة لاختياري كأفضل لاعب في ألمانيا للعام الثاني على التوالي".

كان ليفاندوفسكي قد توج بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الألماني 2020-2021 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

ليفاندوفسكي حصل على 76% من الأصوات في التصويت التقليدي لرابطة اللاعبين المحترفين.

وحل إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز الثاني بـ7% من الأصوات، وجاء توماس مولر لاعب بايرن في المركز الثالث بـ3.5% من الأصوات.

وبذلك حصل النجم البولندي على الجائزة للمرة الخامسة في مشواره بعد 2013 و2017 و2018 و2020.

يذكر أن رابطة الدوري الألماني منحت جائزة أفضل لاعب في الموسم للنرويجي هالاند، متفوقا على ليفاندوفسكي هداف الدوري بـ41 هدفا.

وهيمن لاعبو بايرن على فريق الموسم من قبل رابطة اللاعبين، فقد حصل على ليفاندوفسكي على 96.5٪ من الأصوات للتواجد في فريق الموسم، وبجانبه جاء كل من مانويل نوير (51.8٪)، ألفونسو ديفيز (30.5٪)، ديفيد ألابا (46.1٪)، يوشوا كيميش (81.6٪)، توماس مولر (41.1٪)، ليون جوريتزكا (45.4٪).

باقي الفريق ضم كل من دايوت أوباميكانو من لايبزيج وفيليب كوستتش من إينتراخت فرانكفورت وماتس هوملز وهالاند من دورتموند.

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميوينخ
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