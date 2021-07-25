أولمبياد طوكيو 2020 - إسبانيا تكسر صمود أستراليا برأسية أويارزابال

صمدت أستراليا طويلا لكن رأسية ميكيل أويارزابال منحت إسبانيا فوزها الأول اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات الرجال في كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وسجل أويارزابال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ماركو أسينسيو.

وقدمت أستراليا مباراة طيبة لكن إسبانيا انتزعت فوزا هاما بعد سيطرتها على اللقاء في ملعب سابورو.

وبذلك ارتقت إسبانيا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة ورصيدها 4 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط مثل الأرجنتين الثالثة.

بينما تحتل مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

وتنتهي مباريات المجموعة يوم الأربعاء حين تلعب مصر ضد أستراليا وتواجه إسبانيا فريق الأرجنتين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.