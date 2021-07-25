سولشاير: علينا أن نبدأ الموسم بقوة لكي ننافس على الألقاب

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد وفياريال

طالب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبي فريقه بضرورة بدء الموسم الجديد بقوة حتى يتمكن الشياطين الحمر من حصد الألقاب بنهاية الموسم.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يسعني الانتظار لرؤية المشجعين في أولد ترافورد. الموسم الجديد بات على الأبواب، لذا أتمنى أن نرى أكبر عدد ممكن منهم يوم الأربعاء لمساندة الفريق وتشجيعه".

ويلتقي مانشستر يونايتد في مباراته الودية المقبلة مع برينتفرود على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء.

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وأضاف المدرب النرويجي "ندخل كل موسم بطموح المنافسة على ألقاب جميع المسابقات التي نشارك فيها".

وأكمل "لكي ننافس على الألقاب، علينا أن نبدأ الموسم بشكل جيد، وهذا ما نركز عليه حاليًا".

وواصل "بدايتنا في الموسم الماضي كانت سيئة للغاية، لذا يتعين علينا أن نحقق نتائج إيجابية في المباريات الأولى من الموسم الجديد".

وأتم "نتمنى أن نكون ضمن المنافسين على الألقاب بحلول أبريل ومايو القادمين".

مانشستر يونايتد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي كما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال بضربات الترجيح.

وأعلن مانشستر يونايتد تمديد تعاقد المدرب سولشاير لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وخسر يونايتد من كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني ودياته استعدادا للموسم المقبل.

وفاز مانشستر يونايتد في المباراة السابقة على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بملاقاة ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس.

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
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