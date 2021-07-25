فينالدوم: لم أشعر بالحب والتقدير من جماهير ليفربول

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

جورجينو فينالدوم - ليفربول - أتليتكو

أوضح جيني فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان أنه شعر بالضيق من بعض جماهير ناديه السابق ليفربول قبل الرحيل بنهاية الموسم الماضي.

وانتقل فينالدوم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وقال فينالدوم في تصريحات نشرتها صحيفة ذا تايمز: "كل يوم في التدريبات وفي كل مباراة كنت أبذل قصارى جهدي".

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وأضاف "ليفربول يعني الكثير بالنسبة لي. لكن كانت هناك لحظات لم أشعر فيها بالحب والتقدير هناك".

وتابع قائد المنتخب الهولندي "ليس من قبل زملائي في الفريق، وليس من قبل إدارة النادي. أعلم أنهم جميعًا أحبوني وأنا أحبهم".

وأكمل "كانت وسائل الإعلام تتحدث دائما عن عدم قبولي لعرض ليفربول للتجديد لأنني أريد المزيد من المال مما جعل المشجعون يقولون إنني لا أبذل قصارى جهدي في المباريات بسبب عدم الحصول على العرض المناسب".

وواصل "كان المشجعون في الملعب يدعمونني دائما، لكن جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تلقي اللوم علي في حالة الخسارة على خلفية عدم تجديد تعاقدي مع النادي".

وأتم "تعجبت من ذلك وقلت يا ليتهم كانوا يعرفون ما كنت أفعله للحفاظ على لياقتي ولعب كل مباراة".

جيني فينالدوم ليفربول باريس سان جيرمان
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