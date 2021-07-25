أولمبياد طوكيو - مفاجأة سارة.. محمد السيد إلى ربع نهائي سلاح المبارزة

واصل محمد السيد اللاعب الشاب لمنتخب مصر لسلاح المبارزة مفاجآته وبلغ ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز محمد السيد على ميجاو لان اللاعب الصيني بنتيجة 15-9 في دور الـ16.

صاحب الـ18 عاما سيواجه الأوكراني إيجور ريزلين في غضون ساعة من الآن حسب مجريات المباريات.

إيجور ريزلين هو صاحب برونزية بطولة العالم 2019.

كان محمد السيد قد تغلب على الفرنسي يانيك بوريل بطل العالم 2018 في دور الـ32.

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