في الثانية الأخيرة.. عبد الرحمن وائل يخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وينتظر فرصة الترضية

الأحد، 25 يوليه 2021 - 08:16

كتب : FilGoal

عبد الرحمن وائل لاعب التايكوندو المصري

خسر عبد الرحمن وائل لاعب مصر في ربع نهائي منافسات التايكوندو لوزن تحت 68 كج.

وفاز نيزداد هوزيتش اللاعب البوسني على عبد الرحمن وائل بنتيجة 8-7 في الثانية الأخيرة من اللقاء.

عبد الرحمن وائل أنهى الجولة الأولى متقدما بنقطتين مقابل لا شيء.

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وفي الجولة الثانية، واصل عبد الرحمن تقدمه وأنهاها متقدما 5-2.

وعاد نيزداد في الجولة الأخيرة، ليفوز بنقطة في الثانية الأخيرة بنتيجة 8-7.

ورغم الخسارة، لكن عبد الرحمن وائل مازال يملك فرصة المنافسة على ميدالية برونزية في حالة تخطي نيزداد للمباراة المقبلة وبلوغ النهائي.

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