في الثانية الأخيرة.. عبد الرحمن وائل يخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وينتظر فرصة الترضية

خسر عبد الرحمن وائل لاعب مصر في ربع نهائي منافسات التايكوندو لوزن تحت 68 كج.

وفاز نيزداد هوزيتش اللاعب البوسني على عبد الرحمن وائل بنتيجة 8-7 في الثانية الأخيرة من اللقاء.

عبد الرحمن وائل أنهى الجولة الأولى متقدما بنقطتين مقابل لا شيء.

وفي الجولة الثانية، واصل عبد الرحمن تقدمه وأنهاها متقدما 5-2.

وعاد نيزداد في الجولة الأخيرة، ليفوز بنقطة في الثانية الأخيرة بنتيجة 8-7.

ورغم الخسارة، لكن عبد الرحمن وائل مازال يملك فرصة المنافسة على ميدالية برونزية في حالة تخطي نيزداد للمباراة المقبلة وبلوغ النهائي.

تابع مباشر اليوم الثالث للمنافسات المصرية من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا