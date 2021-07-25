تشكيل المنتخب الأولمبي – عمار حمدي أساسي.. وريان وصلاح محسن في الهجوم

يقود أحمد ياسر ريان وصلاح محسن هجوم منتخب مصر أمام الأرجنتين، فيما يبدا عمار حمدي كأساسي بدلا من طاهر محمد طاهر.

أعلن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين بعد قليل.

تشكيل منتخب مصر شهد تغييران عن مباراة إسبانيا في الجولة الأولى.

ويتواجد عمار حمدي في التشكيل الأساسي بدلا من إمام عاشور، فيما يستمر رمضان صبحي كجناح أيسر، وأحمد ياسر ريان في الهجوم.

وتواجد صلاح محسن كأساسي كذلك بدلا من طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أسامة جلال.

الوسط: كريم العراقي – أكرم توفيق – عمار حمدي - أحمد فتوح.

أمامهم: رمضان صبحي – صلاح محسن.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

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