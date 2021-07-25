أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة صفوت وأنس جابر في التنس.. ومفاجأة خروج أشلي بارتي

الأحد، 25 يوليه 2021 - 07:45

كتب : FilGoal

محمد صفوت - تنس

ودع المصري محمد صفوت والتونسية أنس جابر منافسات التنس الأرضي بأولمبياد طوكيو من الدور الأول (64).

بينما في كبرى مفاجآت أولمبياد طوكيو خسرت أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا أمام الإسبانية سارة تورمو.

وخسر محمد صفوت أمام الكولومبي دانييل جالان بمجموعتين دون مقابل.

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كانت المجموعة الأولى متكافئة بين اللاعبين وخسر صفوت بصعوبة 7-5.

أما في المجموعة الثانية فتفوق جالان وحسم تأهله بالفوز 6-1.

بينما التونسية أنس جابر قد ودعت المنافسات بالخسارة من الإسبانية كارلا نافارو بمجموعتين دون مقابل في مفاجأة كبرى.

وفازت كارلا في المجموعة الأولى بنتيجة 6-4 قبل أن تؤكد تأهلها في المجموعة الثانية بنتيجة 6-1.

وأخيرا نجحت سارة تورمو في التأهل بالفوز على أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-3.

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