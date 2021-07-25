أولمبياد طوكيو 2020 - ثنائي رماية 10 متر بندقية يودع في التصفيات

الأحد، 25 يوليه 2021 - 07:30

كتب : FilGoal

رماية بندقية

ودع الثنائي أسامة السعيد ويوسف مقار منافسات الرماية 10 متر بندقية هوائية من التصفيات.

وتقام التصفيات بنظام مشاركة جميع اللاعبين ويتأهل أول ثمانية فقط إلى النهائي.

وبالتالي فقد الثنائي حظوظه في التأهل وودع المنافسات.

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وحقق أسامة السعيد 618 نقطة بينما حقق يوسف مقار 612 نقطة.

وأنهى الثنائي أسامة السعيد ويوسف مقار منافسات الرماية 10 متر بندقية في المركزين 42 و45 على الترتيب.

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