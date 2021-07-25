أولمبياد طوكيو 2020 - السيد يحقق إنجازا في سلاح المبارزة

حقق محمد السيد لاعب سلاح المبارزة وصاحب الـ 18 عاما إنجازا بإقصاء الفرنسي يانيك بوريل بطل العالم 2018.

ونجح السيد في تحقيق الفوز بنتيجة 15-11 ليتأهل إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة.

ويلعب محمد السيد في الثامنة من صباح اليوم أمام الصيني ميجاو لان في ثمن النهائي.

وكان محمد السيد هو المصنف رقم 27 عالميا قد أقصى الفرنسي المصنف السادس عالميا.

ويمثل فقط محمد السيد مصر في منافسات سلاح المبارزة.

وفي حال تأهل السيد يلعب منافسات ربع النهائي في التاسعة إلا خمس دقائق.

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