أولمبياد طوكيو - انسحاب أندي موراي من منافسات فردي التنس

انسحب أندي موراي أسطورة التنس الإنجليزي من منافسات فردي التنس في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن موراي انسحابه من منافسات الفردي، فيما سيستمر في منافسات الزوجي.

وكان يفترض لـ موراي أن يلاقي فيليكس أوجر ألياسماتي اللاعب الكندي والمصنف التاسع عالميا في الدور الأول.

وقال أندي موراي في تصريحات صحفية: "محبط للغاية لاضطراري للانسحاب من منافسات الفردي، لكن الفريق الطبي نصحني بالانسحاب من إحدى المنافستين والتركيز على منافسة واحدة، لذلك قررت الاستمرار في منافسات الزوجي ومساعدة جوي في مسيرته".

موريا وجوي ساليسبوري يخوضان منافسات زوجي التنس معا، وقد تأهلا إلى الدور التالي بعد الفوز على الثنائي الفرنسي بيير هيوز، ونيكولاس ماهوت المصنف الثاني عالميا.

صاحب الـ34 عاما سبق وحصل على ثلاث ميداليات أولمبية بحصوله على ذهبيتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، وفضية لندن 2012 في منافسات الزوجي المختلط رفقة لاورا روبسون.

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