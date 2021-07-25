أولمبياد طوكيو – البنا يفشل في بلوغ نصف نهائي التجديف

فشل عبد الخالق البنا لاعب التجديف المصري في بلوغ نصف نهائي منافسات التجديف.

وودع البنا المنافسات بعد أن أنهى التصفية في المركز الخامس بزمن 7 دقائق و32 ثانية.

ويتأهل فقط أول 3 لاعبين من كل تصفية إلى نصف النهائي وبالتالي سيلعب البنا على تحديد المراكز.

ربع النهائي في التجديف عبارة عن 4 تصفيات كل واحدة تضم 6 لاعبين ويتأهل أول 3 منهم إلى نصف النهائي.

بينما الـ3 الآخرين يلعبون على ترتيب المراكز.

كان البنا قد بلغ ربع النهائي المنافسات بعد الحصول على المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي في زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني.

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