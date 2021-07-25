أولمبياد طوكيو – البنا يفشل في بلوغ نصف نهائي التجديف
الأحد، 25 يوليه 2021 - 04:59
كتب : FilGoal
فشل عبد الخالق البنا لاعب التجديف المصري في بلوغ نصف نهائي منافسات التجديف.
وودع البنا المنافسات بعد أن أنهى التصفية في المركز الخامس بزمن 7 دقائق و32 ثانية.
ويتأهل فقط أول 3 لاعبين من كل تصفية إلى نصف النهائي وبالتالي سيلعب البنا على تحديد المراكز.
ربع النهائي في التجديف عبارة عن 4 تصفيات كل واحدة تضم 6 لاعبين ويتأهل أول 3 منهم إلى نصف النهائي.
بينما الـ3 الآخرين يلعبون على ترتيب المراكز.
كان البنا قد بلغ ربع النهائي المنافسات بعد الحصول على المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي في زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني.
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