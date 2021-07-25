أولمبياد طوكيو – عبد الموجود يخسر في دور الـ32 وينتظر ترضية الجودو

الأحد، 25 يوليه 2021 - 04:49

كتب : FilGoal

محمد عبد الموجود بطل مصر في الجودو

ودع محمد عبد الموجود لاعب مصر في الجودو منافسات وزن 66 كج من دور الـ32 أمام البرازيلي دانييل كاراجنين.

وخسر عبد الموجود المباراة بالـ إيبون من اللاعب البرازيل.

وينتظر عبد الموجود تأهل كاراجنين إلى النهائي من أجل لعب أدوار الترضية وخوض منافسات البرونزية.

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وفي حالة بلوغ اللاعب البرازيلي للمباراة النهائية ولعب عبد الموجود لمنافسات الترضية، ستلعب المباريات في السابعة صباح اليوم الأحد.

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طوكيو 2020 الجودو محمد عبد الموجود
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