أولمبياد طوكيو – عبد الرحمن وائل يتأهل لربع نهائي التايكوندو تحت 68
الأحد، 25 يوليه 2021 - 04:33
كتب : FilGoal
تأهل البطل المصري عبد الرحمن وائل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو تحت 68 كيلو جرام.
وفاز عبد الرحمن وائل على خافيير بيريز اللاعب الإسباني بنتيجة 22-20 في مباراة دور الـ16.
كانت الجولة الأولى قد انتهت بنتيجة 6-2 لـ عبد الرحمن.
وعاد خافيير بقوة في الجولة الثانية لينهيها متقدما بنتيجة 9-6.
ثم عاد اللاعب المصري للتألق وحسم المباراة في الجولة الثالثة بنتيجة 22-20.
ويلتقي عبد الرحمن وائل مع نيدزاد هوزيتش اللاعب البوسني في ربع النهائي في تمام الساعة 7:26 صباحا.
تابع مباشر اليوم الثالث للمنافسات المصرية من هنا
طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا