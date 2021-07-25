أولمبياد طوكيو – عبد الرحمن وائل يتأهل لربع نهائي التايكوندو تحت 68

الأحد، 25 يوليه 2021 - 04:33

كتب : FilGoal

عبد الرحمن وائل لاعب التايكوندو المصري

تأهل البطل المصري عبد الرحمن وائل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو تحت 68 كيلو جرام.

وفاز عبد الرحمن وائل على خافيير بيريز اللاعب الإسباني بنتيجة 22-20 في مباراة دور الـ16.

كانت الجولة الأولى قد انتهت بنتيجة 6-2 لـ عبد الرحمن.

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وعاد خافيير بقوة في الجولة الثانية لينهيها متقدما بنتيجة 9-6.

ثم عاد اللاعب المصري للتألق وحسم المباراة في الجولة الثالثة بنتيجة 22-20.

ويلتقي عبد الرحمن وائل مع نيدزاد هوزيتش اللاعب البوسني في ربع النهائي في تمام الساعة 7:26 صباحا.

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