أولمبياد طوكيو - تونس تحصد أول ذهبية عربية

الأحد، 25 يوليه 2021 - 04:10

كتب : FilGoal

أحمد أيوب الحفناوي السباح التونسي

بعد فضية محمد الجندوبي في التايكوندو، أصبحت تونس أول دولة عربية تحصد ميدالية ذهبية أيضا في طوكيو 2020.

وحصل أحمد الحفناوي السباح التونسي على ذهبية سباق 100 متر حرة.

وحصل جاك ماكلوجين السباح الأسترالي على الميدالية الفضية، فيما حصد الأمريكي كيران سميث على الميدالية البرونزية.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – رضوى عبد اللطيف والجوهري تودعان منافسات الرماية أولمبياد طوكيو 2020 – يارا الشرقاوي تودع منافسات الشيش من دور الـ32 تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع – مفاضلة في مركز واحد قبل مواجهة الأرجنتين تقرير تركي: عرض جديد من جالاتاسراي لضم أليو ديانج

واترفعت تونس إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد ميداليتين ذهبية وفضية.

كان محمد الجندوبي قد حصد فضية منافسات وزن 58 كيلو جرام في التايكودو.

تابع مباشر اليوم الثالث للمنافسات المصرية من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020 تونس
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو – عبد الموجود يخسر في دور الـ32 وينتظر ترضية الجودو دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – عبد الرحمن وائل يتأهل لربع نهائي التايكوندو تحت 68 16 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - تونس تحصد أول ذهبية عربية 40 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – رضوى عبد اللطيف والجوهري تودعان منافسات الرماية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – يارا الشرقاوي تودع منافسات الشيش من دور الـ32 ساعة | طوكيو 2020
تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع – مفاضلة في مركز واحد قبل مواجهة الأرجنتين 2 ساعة | طوكيو 2020
تقرير تركي: عرض جديد من جالاتاسراي لضم أليو ديانج 2 ساعة | الدوري المصري
ضياء السيد يكشف غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة بسبب الغياب عن المران 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك