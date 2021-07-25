أولمبياد طوكيو - تونس تحصد أول ذهبية عربية

بعد فضية محمد الجندوبي في التايكوندو، أصبحت تونس أول دولة عربية تحصد ميدالية ذهبية أيضا في طوكيو 2020.

وحصل أحمد الحفناوي السباح التونسي على ذهبية سباق 100 متر حرة.

وحصل جاك ماكلوجين السباح الأسترالي على الميدالية الفضية، فيما حصد الأمريكي كيران سميث على الميدالية البرونزية.

واترفعت تونس إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد ميداليتين ذهبية وفضية.

كان محمد الجندوبي قد حصد فضية منافسات وزن 58 كيلو جرام في التايكودو.

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