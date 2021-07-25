أولمبياد طوكيو 2020 – رضوى عبد اللطيف والجوهري تودعان منافسات الرماية

ودعت رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري منافسات الرماية مسدس 10 متر بعد احتلالهن المركزين الـ40 والـ41 على التوالي.

وجمعت اللاعبتان المصريتان 560 نقطة لكل منهنا، ليحتلان المركزين الـ40 والـ41 ويودعان المنافسات.

وودعت اللاعبتان المنافسة، إذ أن أصحاب المراكز الثمانية فقط يتأهلون للدور التالي.

كانت رضوى عبد اللطيف قد جمعت 280 نقطة بعد 30 رمية، فيما جمعت هالة الجوهري 281 نقطة.

ويلعب يوسف مقار، وأسامة السعيد في منافسات الرماية رجال 10 متر في الساعة السادسة صباحا.

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