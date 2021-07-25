أولمبياد طوكيو 2020 – يارا الشرقاوي تودع منافسات الشيش من دور الـ32

ودعت يارا الشرقاوي اللاعبة المصرية، منافسات الشيش في السلاح من دور الـ32.

وخسرت يارا الشرقاوي أمام أريانا أريجو بنتيجة 15-0 في دور الـ32.

وتعتبر أريانا أريجو من المصنفات عالميا في لعبة الشيش وصاحبة فضية أولمبياد لندن 2012.

يارا الشرقاوي ستلعب مجددا ضمن منافسات الشيش للفرق رفقة منتخب مصر.

وتلعب نهى هاني ونورا محمد في منافسات شيش السلاح أيضا فجر اليوم الأحد في تمام الساعة 4:25 دقيقة أمام الصينية كوينجيانج تشين.

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