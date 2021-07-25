أولمبياد طوكيو 2020 – يارا الشرقاوي تودع منافسات الشيش من دور الـ32

الأحد، 25 يوليه 2021 - 03:15

كتب : FilGoal

يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش

ودعت يارا الشرقاوي اللاعبة المصرية، منافسات الشيش في السلاح من دور الـ32.

وخسرت يارا الشرقاوي أمام أريانا أريجو بنتيجة 15-0 في دور الـ32.

وتعتبر أريانا أريجو من المصنفات عالميا في لعبة الشيش وصاحبة فضية أولمبياد لندن 2012.

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يارا الشرقاوي ستلعب مجددا ضمن منافسات الشيش للفرق رفقة منتخب مصر.

وتلعب نهى هاني ونورا محمد في منافسات شيش السلاح أيضا فجر اليوم الأحد في تمام الساعة 4:25 دقيقة أمام الصينية كوينجيانج تشين.

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طوكيو 2020 يارا الشرقاوي سلاح الشيش
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