أولمبياد طوكيو 2020 – ثلاثي السيدات يودعن منافسات الشيش من دور الـ32
الأحد، 25 يوليه 2021 - 03:15
كتب : FilGoal
ودع ثلاثي سيدات الشيش يارا الشرقاوي، ونورا محمد منير، ونهى هاني، منافسات الشيش في السلاح من دور الـ32.
وخسرت يارا الشرقاوي أمام أريانا أريجو بنتيجة 15-0 في دور الـ32.
وتعتبر أريانا أريجو من المصنفات عالميا في لعبة الشيش وصاحبة فضية أولمبياد لندن 2012.
وخسرت نورا محمد منير أمام اليابانية يوكا وينو. 15-5.
أما نهى هاني، فودعت المنافسات بالخسارة أمام كينجيوان تشين من الصين 15-6.
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