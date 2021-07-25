أولمبياد طوكيو 2020 – ثلاثي السيدات يودعن منافسات الشيش من دور الـ32

الأحد، 25 يوليه 2021 - 03:15

كتب : FilGoal

يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش

ودع ثلاثي سيدات الشيش يارا الشرقاوي، ونورا محمد منير، ونهى هاني، منافسات الشيش في السلاح من دور الـ32.

وخسرت يارا الشرقاوي أمام أريانا أريجو بنتيجة 15-0 في دور الـ32.

وتعتبر أريانا أريجو من المصنفات عالميا في لعبة الشيش وصاحبة فضية أولمبياد لندن 2012.

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وخسرت نورا محمد منير أمام اليابانية يوكا وينو. 15-5.

أما نهى هاني، فودعت المنافسات بالخسارة أمام كينجيوان تشين من الصين 15-6.

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