تقرير تركي: عرض جديد من جالاتاسراي لضم أليو ديانج

الأحد، 25 يوليه 2021 - 02:12

كتب : FilGoal

أليو ديانج جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مازال فريق جالاتاسراي يحاول ضم أليو ديانج لاعب الوسط المالي للنادي الأهلي.

وحسب صحيفة "تاكفيم" التركية، فإن جالاتاسراي رفع عرضه لضم أليو ديانج إلى 4.5 مليون يورو من أجل ضمه من الأهلي.

جالاتاسراي أعلن ثلاث صفقات في الساعات الأخيرة بضم ساشا بوي من رين، وباريس يلماز من أنقرة كيشرونجوجو، وأليكساندرو سيكالدو من كرايوفا الروماني.

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تأتي تلك الصفقات سريعا بعد الخسارة بخماسية أمام آيندهوفين في ذهاب الدور التمهيدي لتصفيات دوري أبطال أوروبا.

الأهلي ضم أليو ديانج قبل بداية الموسم الماضي قادما من مولودية الجزائر.

صاحب الـ23 عاما شارك في 42 مباراة هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع 4 آخرين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري.

في الدوري الأهلي أليو ديانج
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