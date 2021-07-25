مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة يارا الشرقاوي.. وانطلاق منافسات عزمي محيلبة

يوم جديد حافل بالمشاركات المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 تبدأ بداية من الثانية فجر اليوم الأحد وحتى الحادية عشر صباحا.

تبدأ المشاركات المصرية بـ ثنائي السيدات رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري في الرماية كما تظهر منافسات الجودو للمرة الأولى، ويلعب منتخب كرة القدم مباراة حاسمة أمام الأرجنتين.

ويأتي جدول منافسات الأحد كالآتي:

الرماية

2:00 فجرا (رماية) 10م مسدس - تمهيدي سيدات (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

نهاية 30 رمية من أصل 60، رضوى عبد اللطيف تسجل 280 نقطة وهالة الجوهري 281 نقطة.

انطلاق المنافسات

يخوض الثنائي هالة الجوهري ورضوى عبد اللطيف منافسات الرماية بجانب 55 لاعبة أخرى، ويتأهل أول 8 لاعبات للدور النهائي.

3:00 فجرا (رماية) سكيت تمهيدي رجال - (عزمي محيلبة ومصطفى حمدي)

6:00 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية تمهيدي (يوسف مقار وأسامة السعيد)

السلاح

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نهى هاني × الصينية كوينجيانج تشين (دور 32 فردي سيدات)

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نورا محمد × اليابانية يوكا وينو (دور 32 فردي سيدات)

6:10 صباحا (سلاح المبارزة) محمد السيد فردي الرجال دور 64

2:55 فجرا (سلاح الشيش) يارا شرقاوي × الإيطالية أريانا إريجو (دور 32 فردي سيدات)

خسارة يارا الشرقاوي في دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش 15-2 أمام الإيطالية أريانا أريجو صاحبة فضية لندن 2012

نهاية المباراة 15-2

أريانا أريجو هي صاحبة فضية أولمبياد لندن 2012

انطلاق المباراة

جمباز فني

1:20 ظهرا (جمباز فني) (زينة إبراهيم وماندي عصام) - فردي سيدات

تايكوندو

4:10 فجرا (تايكوندو) عبد الرحمن وائل دور16

الريشة الطائرة

4:20 فجرا (ريشة طائرة) - فردي السيدات - ضحى هاني

التجديف

4:40 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ربع النهائي

الجودو

4:30 فجرا (جودو) محمد عبد الموجود (دور 32 وزن 66 كجم)

تنس

5:00 فجرا (تنس) محمد صفوت - فردي الرجال

الشراع

5:05 (شراع) زورق سباق 1 - خلود منسي (فردي سيدات)

6:15 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - خلود منسي (فردي سيدات)

7:35 صباحا (شراع) زورق سباق 1 - علي بدوي (فردي رجال)

8:45 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - علي بدوي (فردي رجال)

تنس الطاولة

7:00 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف - فردي السيدات

7:45 صباحا (تنس طاولة) أحمد صالح - فردي الرجال

كرة قدم

9:30 صباحا يلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات (سيتم نقل بث مباشر للمباراة في خبر منفصل)