تقرير بلجيكي: ريال مدريد يرغب في إدراج هازارد لضم صلاح

يستعد ريال مدريد لعرض البلجيكي إدين هازارد على ليفربول من أجل ضم محمد صلاح.

ووفقا لموقع " Voetbal24" البلجيكي فأن الفرنسي كيليان مبابي يظل هو الهدف الأول لتدعيم هجوم الملكي الموسم المقبل، وإذ تعقدت الصفقة فسيحول الفريق أنظاره لـ محمد صلاح.

ويرغب ريال مدريد في إدراج اسم إدين هازارد كجزء من صفقة ضم صلاح.

ويأمل ريال مدريد في تقليل قيمة الصفقة عن طريق إدخال اسم جناح تشيلسي السابق في الصفقة.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2023 وينتظر الريدز لبدء التفاوض على تجديد تعاقده.

صلاح خاض 203 مباراة بقميص الريدز وسجل 125 هدفا وصنع 47 في جميع المسابقات وتوج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

هازارد عانى مع ريال مدريد منذ انضمامه بسبب الإصابات إذ شارك اللاعب البالغ 30 عاما في 43 مباراة سجل 5 وصنع 8 فقط وتوج بلقب الدوري الإسباني.