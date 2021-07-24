ديباي يسجل في ظهوره الأول مع برشلونة

السبت، 24 يوليه 2021 - 23:46

كتب : عبد الرحمن فوزي

فرحة ديباي بهدفه الأول مع برشلونة

فاز برشلونة على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل.

ممفيس ديباي

النادي : برشلونة

برشلونة

أحرز أهداف المباراة كل من جيرارد بيكيه، وراي ماناج، وممفيس ديباي لبرشلونة، بينما سحل صامويل سايز هدف جيرونا الوحيد.

بدأ برشلونة بتشكيل أغلبه من اللاعبين الشباب، وكان أبرز اللاعبين في التشكيل جيرارد بيكيه، وصامويل أومتيتي، وسيرجينيو ديست.

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تقدم جيرارد بيكيه بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الـ 21 من ركلة جزاء نفذها على يسار الحارس الذي اقترب من التصدي لها.

وأحرز ماناج الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط بعد عرضية من نيلس مورتيمير، ليضعها ماناج في المرمى من لمسة واحدة.

وفي الدقيقة الـ 42 قلص صامويل سايز الفارق لجيرونا من ركلة جزاء أخرى.

وتمكن ممفيس ديباي لاعب برشلونة من تسجيل الهدف الأول له في ظهوره الأول مع الفريق والثالث لفريقه من ركلة جزاء ثالثه في الدقيقة الـ 85.

ديباي كان قد انضم رسميا لبرشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ليون الفرنسي.

مباراة جيرونا كانت الودية الثانية لبرشلونة خلال فترة الاستعداد للموسم المقبل.

وفاز برشلونة في المباراة السابقة على خيمناستيك بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلتقي برشلونة مع شتوتجارت في المباراة المقبلة يوم 31 يوليو المقبل.

ويفتتح برشلونة موسمه بمواجهة ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس على ملعب كامب نو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

برشلونة ممفيس ديباي جيرونا
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