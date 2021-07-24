حكيمي يسجل لأول مرة ويقود باريس سان جيرمان للفوز على أورليانز

السبت، 24 يوليه 2021 - 21:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

احتفال حكيمي بهدفه الأول مع باريس سان جيرمان

فاز فريق باريس سان جيرمان على أورليانز بهدف دون مقابل في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين الشباب، وكان أبرز اللاعبين في التشكيل، يوليان دراكسلر، وماورو إيكاردي، وكيهرير.

أحرز هدف المباراة الوحيد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة الـ 62، بعدما تلقى تمريرة رائعة من أندير هيريرا لينفرد بالمرمى ويسجل أولى أهدافه بقميص باريس سان جيرمان.

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مباراة أورليانز كانت الودية الرابعة لباريس سان جيرمان استعدادا للموسم المقبل.

وكان الفريق قد فاز في مباراتين سابقتين على كل من لو مان، وأوجسبورج، بينما تعادل في مباراة أمام شامبي.

ويلتقي باريس سان جيرمان في مباراته القادمة أمام إشبيلية يوم 27 يوليو.

وسيفتتح باريس سان جيرمان موسمه بمواجهة ليل يوم 1 أغسطس في بطولة كأس السوبر الفرنسي.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
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