أولمبياد طوكيو 2020 - تدريبات على الكرات الثابتة.. الاستعداد الأخير لـ الأرجنتين قبل لقاء مصر

السبت، 24 يوليه 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

مران الأرجنتين الأولمبي قبل لقاء مصر

أجرى منتخب الأرجنتين الأولمبي بقيادة فيرناندو باتيستا المدير الفني استعداده الأخير قبل مواجهة مصر في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني فأن المران بدأ بتدريبات فنية مختلفة بالكرة، وبعض التدريبات المتعلقة بردة الفعل والسرعة.

وبعد مرور نصف ساعة أجرى المنتخب الأرجنتيني تدريب تكتيكي بـ 11 لاعبا ومن ثم أجرى بعض التدريبات الفنية.

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وأنهى التانجو استعداداته بالتدرب على تنفيذ الكرات الثابتة لاعتماد عليها في الهجمات، ثم تدربوا عليها بشكل دفاعي لإيقاف الفرص.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر في الجولة الأولى بالخسارة بهدفين دون مقابل أمام أستراليا.

فيما تعادل منتخب مصر مع نظيره الإسباني في الافتتاح منافسات كرة القدم رجال بدون أهداف.

وتقام المباراة التي ستبدأ في التاسعة والنصف صباحا على ملعب سابورو دوم والذي خاض عليه المنتخبان مباراتي الجولة الأولى.

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين.. ومباريات الجولة الثانية (طالع التفاصيل)

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