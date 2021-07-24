أولمبياد طوكيو 2020 - تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين.. ومباريات الجولة الثانية

السبت، 24 يوليه 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

يواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني في ثاني جولات منافسات الرجال لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

مصر خطفت نقطة ثمينة من إسبانيا في الافتتاح، والأرجنتين سقطت أمام أستراليا في مفاجأة بهدفين دون مقابل.

وتقام المباراة التي ستبدأ في التاسعة والنصف صباحا على ملعب سابورو دوم والذي خاض عليه المنتخبان مباراتي الجولة الأولى.

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وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 أكسترا المفتوحة.

وستنقل أيضا على قناة بي إن 4K.

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخبا أستراليا وإسبانيا في الثانية عشر والنصف ظهرا وتذاع المباراة على بي إن 4.

باقي مباريات الجولة الثانية من أولمبياد طوكيو 2020

10:00: نيوزيلاندا × الهندوراس – بي إن 2

10:00: فرنسا × جنوب إفريقيا – بي إن 6

10:30: البرازيل × كوت ديفوار – بي إن 3 بريموم

1:00 ظهرا: اليابان × المكسيك – بي إن 2 بريموم

1:00 ظهرا: رومانيا × كوريا الجنوبية – بي إن 5

1:30 ظهرا: السعودية × ألمانيا - بي إن 4K

للتعرف على مواعيد المنافسات كلها من هنا. (طالع التفاصيل)

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