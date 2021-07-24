في أول مباراة بعد تجديد سولشاير.. مانشستر يونايتد يخسر برباعية وديا

خسر مانشستر يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية استعداد للموسم المقبل.

وسجل كل من تشارلي أوستن وليندون دايكس، وأودوباجو أهداف كوينزر بارك رينجرز.

بينما سجل جيسي لينجارد وأنتوني إيلانجا هدفا مانشستر يونايتد.

تقدم لينجارد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة، بعدما تلقى تمريرة من فاكوندو بيليستري لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

ثم تعادل أوستن لكوينز بارك رينجرز مبكرا بعد ثلاث دقائق فقط برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تقدم ليندون دايك لكوينز بارك رينجرز في الدقيقة الـ 53 بعد عرضية أرضية استغلها دايكس وسدد في المرمى.

ثم أضاف أودوباجو الهدف الثالث بعدها بخمس دقائق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة فقط أحرز دايكس الرابع لفريقه والثاني له في المباراة، بعدما مر من دفاعات مانشستر يونايتد وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 73 سجل إيلانجا هدف مانشستر يونايتد الثاني بتسديدة أرضصية أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لمانشستر يونايتد بعد الإعلان عن تمديد تعاقد مدرب الفريق أولي جونر سولشاير، والذي مدد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

مباراة كوينز بارك رينجرز كانت هي الثانية لمانشستر يونايتد في فترة الاعداد للموسم المقبل.

وفاز مانشستر يونايتد في المباراة السابقة على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي مانشستر يونايتد في مباراته الودية المقبلة مع برينتفرود على ملعب أولد ترافورد يوم 28 يوليو.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بملاقاة ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس.