أولمبياد طوكيو - جدول بث منافسات مصر فجر وصباح الأحد.. القدم ضد الأرجنتين وظهور الجودو

يخوض منتخب مصر لكرة القدم ثاني مواجهاته ضد الأرجنتين، ومحمد صفوت في التنس يبدأ مشواره، وظهور الجودو، وعبد الخالق البنا في ربع نهائي التجديف ضمن أبرز منافسات يوم الأحد 25 يوليو في أولمبياد طوكيو 2020.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو 2020.

للتعرف على مواعيد المنافسات كلها من هنا. (طالع التفاصيل)

2:00 فجرا (رماية) 10م مسدس - تمهيدي سيدات (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

2:55 فجرا (سلاح الشيش) يارا شرقاوي × الإيطالية أريانا إريجو (دور 32 فردي سيدات) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" - بي إن 1 الإنجليزية

3:00 فجرا (رماية) سكيت تمهيدي رجال - (عزمي محيلبة ومصطفى حمدي)

3:00 فجرا (جمباز فني) (زينة إبراهيم وماندي عصام) - فردي سيدات – بي إن 7

3:00 فجرا (تنس) محمد صفوت الكولومبي دانييل جالان - فردي الرجال - بي إن 5

4:10 فجرا (تايكوندو) عبد الرحمن وائل دور16 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 3 بريميوم

4:15 فجرا (رماية) 10م مسدس هوائي - نهائي سيدات حال التأهل (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

4:20 فجرا (ريشة طائرة) - فردي السيدات - ضحى هاني

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نهى هاني × الصينية كوينجيانج تشين (دور 32 فردي سيدات) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1 الإنجليزية

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نورا محمد × اليابانية يوكا وينو (دور 32 فردي سيدات) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" - بي إن 1 الإنجليزية

4:40 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ربع النهائي - بي إن 3

4:30 فجرا (جودو) محمد عبد الموجود (دور 32 وزن 66 كجم) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 2

5:05 (شراع) زورق سباق 1 - خلود منسي (فردي سيدات)

6:00 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية تمهيدي (يوسف مقار وأسامة السعيد)

6:10 صباحا (سلاح المبارزة) محمد السيد فردي الرجال دور 64 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1 الإنجليزية

6:15 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - خلود منسي (فردي سيدات)

7:00 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف - فردي السيدات - بي إن 1 بريميوم

7:35 صباحا (شراع) زورق سباق 1 - علي بدوي (فردي رجال)

7:45 صباحا (تنس طاولة) أحمد صالح - فردي الرجال – بي إن 1 بريميوم

8:30 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية نهائي "حال التأهل" (يوسف مقار وأسامة السعيد)

8:45 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - علي بدوي (فردي رجال)

9:30 صباحا (كرة قدم) مصر × الأرجنتين – بي إن 2 أكسترا المفتوحة

11:00 صباحا (ريشة طائرة) زوجي المختلط - (أدهم حاتم - ضحى هاني) - بي إن 1 الإنجليزية