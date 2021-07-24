الصفقة الأولى.. توتنام يضم جوليني حارس أتالاتنا

أعلن نادي توتنام الإنجليزي التعاقد مع بيرلويجي جوليني حارس مرمى أتالانتا الإيطالي ليكون أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتمت الصفقة بنظام الإعارة مع خيار الشراء بمقابل 15 مليون يورو بعد نهاية الموسم.

وتعتبر الصفقة هي الأولى للمدير الفني البرتغالي نونو سبريتو سانتو مدرب توتنام.

ويحاول سانتو إعادة تشكيل خط الدفاع في الفريق بعدما سمح للمدافع توبي ألديرفيريلد بالانتقال إلى الدحيل القطري ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

كذلك يسعى نونو سانتو لضم كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الإيطالي، وأيضا الياباني تاكيهيرو تومياسو مدافع بولونيا.

ولا يعد جوليني غريبا على الكرة الإنجليزية إذ سبق له أن خاض 20 مباراة بقميص أستون فيلا في الدوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

وأصبح جوليني الحارس الأساسي للأتالانتا في المواسم الثلاثة الماضية والتي شهدت تحسن نتائج الفريق محليا ومشاركته في دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر.

وخاض جوليني بقميص أتالانتا 112 مباراة في جميع المسابقات استقبل 120 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 38.

وسبق لجوليني أن لعب لصفوف فريق مانشستر يونايتد للشباب وكذلك هيلاس فيرونا الإيطالي.

ويمتلك جوليني (26 عاما) مباراة دولية واحدة بقميص إيطاليا ولم يتواجد ضمن قائمة الأتزوري المتوجة باللقب.