أولمبياد طوكيو 2020 - الجندوبي: الذهبية ضاعت مني.. وأشبه لاعبا آخر غير برونو فرنانديز

اعترف محمد خليل الجندوبي بتفريطه في تقدمه ليخسر نهائي وزن 58 كجم في التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر الجندوبي أمام الإيطالي فيتو ديلا كويلا لينال الميدالية الفضية الأولى للعرب في دورة 2020.

وبعد المباراة قال التونسي لقناة beIN Sports:"الذهبية ضاعت مني".

وواصل "بعد بيونس آيرس (أولمبياد الشباب 2018 الذي حقق فيه البرونزية) تأقلمت أكثر من اللاعبين الكبار ووضعت هدفا أمامي وهو الفوز بميدالية أولمبية".

وردا على تشبيهه ببرونو فرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم علق "المقربون يقولون لي إنني أشبه ميسوت أوزيل (لاعب فينيرباخشة)".

🎙️ مقابلة حصرية مع التونسي 🇹🇳 محمّد خليل الجندوبي صاحب أول ميدالية عربية 🥈 في أولمبياد طوكيو 2020 مراسلنا وفا صوقار للبطل: هل أخبرك أحد أنك تشبه نجم يونايتد برونو فيرنانديز؟ محمد: يقولون لي أنني أشبه مسعود أوزيل#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/YgPOlMi8CX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2021

ميدالية الجندوبي كانت الأولمبية الثانية لتونس في التايكوندو بعدما توج أسامة الوسلاتي ببرونزية وزن 80 كجم في 2016.

وهي الميدالية رقم 14 إجمالا في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية.

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