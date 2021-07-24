أولمبياد طوكيو 2020 - الجندوبي: الذهبية ضاعت مني.. وأشبه لاعبا آخر غير برونو فرنانديز

السبت، 24 يوليه 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

محمد خليل الجندوبي

اعترف محمد خليل الجندوبي بتفريطه في تقدمه ليخسر نهائي وزن 58 كجم في التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر الجندوبي أمام الإيطالي فيتو ديلا كويلا لينال الميدالية الفضية الأولى للعرب في دورة 2020.

وبعد المباراة قال التونسي لقناة beIN Sports:"الذهبية ضاعت مني".

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وواصل "بعد بيونس آيرس (أولمبياد الشباب 2018 الذي حقق فيه البرونزية) تأقلمت أكثر من اللاعبين الكبار ووضعت هدفا أمامي وهو الفوز بميدالية أولمبية".

وردا على تشبيهه ببرونو فرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم علق "المقربون يقولون لي إنني أشبه ميسوت أوزيل (لاعب فينيرباخشة)".

ميدالية الجندوبي كانت الأولمبية الثانية لتونس في التايكوندو بعدما توج أسامة الوسلاتي ببرونزية وزن 80 كجم في 2016.

وهي الميدالية رقم 14 إجمالا في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية.

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الجندوبي طوكيو 2020
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