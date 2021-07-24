أولمبياد طوكيو 2020 - يد الدنمارك تصفع اليابان وتتصدر مجموعة مصر

السبت، 24 يوليه 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

الدنمارك

حققت الدنمارك بطلة العالم فوزا عريضا على مضيفتها اليابان بنتيجة 47-30 في الجولة الأولى من دور المجموعتين لمنافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

في مباراة من جانب واحد أنهت الدنمارك الشوط الأول متقدمة بنتيجة 25-14 في ملعب يويوجي الوطني، قبل أن تزيد الفارق من 11 هدفا إلى 17 وتحسم المواجهة.

وبذلك ارتقت الدنمارك، بطلة العالم قبل أشهر في مصر، لصدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن مصر الوصيفة والسويد الثالثة ورصيد كل منتخب من الثلاثة نقطتين.

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بينما تذيلت اليابان ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن البرتغال الخامسة والبحرين الرابعة ولا رصيد لأي من المنتخبات الثلاثة.

وستلعب الدنمارك، المتوجة بذهبية أولمبياد 2016، ضد مصر صباح الإثنين بينما اليابان تصطدم بالسويد وتواجه البحرين فريق البرتغال.

ويتأهل أول 4 فرق من المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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الدنمارك اليابان طوكيو 2020
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