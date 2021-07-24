أولمبياد طوكيو 2020 – تعادل مثير بين سيدات هولندا والبرازيل وأمريكا تسحق نيوزيلندا بسداسية

شهدت مباراة المنتخب الهولندي والمنتخب البرازيلي إثارة كبيرة في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السادسة لمنافسات السيدات في كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم المنتخب الهولندي في الدقيقة 3 من عمر اللقاء عن طريق اللاعبة فيفيان ميديما، بينما تعادل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 16 اللاعبة ديبانا دي أوليفيرا، ثم عادت "ميديما" مرة أخرى وتقدمت للمنتخب الهولندي في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وأعادت اللاعبة مارتا المنتخب البرازيلي للمباراة بعد تسجيلها هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 64، لتتقدم البرازيل بالهدف الثالث لها بعد 4 دقائق عن طريق اللاعبة لودميلا دا سيلفا في الدقيقة 68، ولكن المنتخب الهولندي أردك التعادل في الدقيقة 79 عن طريق دومنيك بودورث.

وبهذة النتيجة فإن المنتخب الهولندي يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن البرازيل بينما المنتخب الصيني في المركز الثالث بنقطة وحيدة مثل زامبيا الرابعة.

وفي مباريات المجموعة السابعة فاز المنتخب الأمريكي على نظيرة النيوزيلندي بنتيجة عريضة وهى 6 أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف المنتخب الأمريكي روز لافيل وليندسي هوران وابي إيريسيج (هدف ذاتي) وكريستين بريس وأليكس مورجان وكاثيرين بوت (هدف ذاتي)، فيما أحرزت هدف المنتخب النيوزيلندي الوحيد اللاعبة بيتسي هاسيت.

وبهذة النتيجة فإن المنتخب الأمريكي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب السويدي الذي يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط والذي ضمن تأهله للدور ربع النهائي، فيما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما المنتخب النيوزيلندي فيتذيل جدول الترتيب بصفر من النقاط.

وفي موجهات المجموعة الخامسة، فاز المنتخب البريطاني للسيدات بهدف على منتخب اليابان ليضمن تأهله للدور ربع النهائي.

وأحرزت هدف المنتخب البريطاني اللاعبة إلين وايت في الدقيقة 74.

وبهذة النتيجة، فالمنتخب البريطاني يتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ويأتي المنتخب الكندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما المنتخب الياباني يأتي في المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يأتي المنتخب التشيلي في المركز الأخير بصفر من النقاط.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

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