حوار في الجول - يارا الشرقاوي عن أسباب اختيارها لسلاح الشيش وأفضل ذكرياتها مع اللعبة

السبت، 24 يوليه 2021 - 15:18

كتب : محمد سمير

يارا الشرقاوي سلاح الشيش

"الأمر لا يتعلق فقط بالقدرة البدنية أو المهارة ولكن بالفكر والتركيز أيضا" هكذا تحدثت يارا الشرقاوي في حوار لـFilGoal.com قبل مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وتلعب يارا الشرقاوي في منافسات سلاح الشيش فجر الغد ضد الإيطالية أريانا إريجو في دور الـ32 للسيدات، (طالع جدول منافسات مصر في الغد).

يارا قالت لـFilGoal.com: "والدتي كان لها دور كبير في اختيار سلاح الشيش، شاهدت اللعبة في أحد المرات وكان رأيها أنها لعبة مختلفة وراقية".

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وأضافت "لم أكن أحب السباحة، وكنت معجبة بالتايكوندو ولكن والدتي كان رأيها أن لعبة السلاح أفضل وفي سن صغير لم أكن قد دخلت أي بطولة في التايكوندو واتخذنا القرار".

وعن اللعبة، قالت يارا: "اللعبة تحتاج لعديد الأشياء، ليس فقط في القدرة البدنية والمهارة وخفة الحركة ولكن الفكر والتركيز أيضأ. قد تخسر كل شيء إذا فقدت تركيزك للحظة".

يمكنك مشاهدة باقي تصريحات يارا الشرقاوي من خلال الفيديو التالي.

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يارا الشرقاوي سلاح الشيش الأولمبياد طوكيو 2020
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