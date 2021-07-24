حوار في الجول - يارا الشرقاوي عن أسباب اختيارها لسلاح الشيش وأفضل ذكرياتها مع اللعبة

"الأمر لا يتعلق فقط بالقدرة البدنية أو المهارة ولكن بالفكر والتركيز أيضا" هكذا تحدثت يارا الشرقاوي في حوار لـFilGoal.com قبل مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وتلعب يارا الشرقاوي في منافسات سلاح الشيش فجر الغد ضد الإيطالية أريانا إريجو في دور الـ32 للسيدات، (طالع جدول منافسات مصر في الغد).

يارا قالت لـFilGoal.com: "والدتي كان لها دور كبير في اختيار سلاح الشيش، شاهدت اللعبة في أحد المرات وكان رأيها أنها لعبة مختلفة وراقية".

وأضافت "لم أكن أحب السباحة، وكنت معجبة بالتايكوندو ولكن والدتي كان رأيها أن لعبة السلاح أفضل وفي سن صغير لم أكن قد دخلت أي بطولة في التايكوندو واتخذنا القرار".

وعن اللعبة، قالت يارا: "اللعبة تحتاج لعديد الأشياء، ليس فقط في القدرة البدنية والمهارة وخفة الحركة ولكن الفكر والتركيز أيضأ. قد تخسر كل شيء إذا فقدت تركيزك للحظة".

يمكنك مشاهدة باقي تصريحات يارا الشرقاوي من خلال الفيديو التالي.

video:1

🗣️ "اللعبة لا تعتمد فقط على القدرة البدنية والمهارة، قد تخسر كل شيء إذا فقدت التركيز للحظة".



يارا الشرقاوي قبل خوض منافسات الأولمبياد فجر الغد تتحدث عن أسباب اختيارها للعب سلاح الشيش، والفارق بين ألعاب السلاح وأفضل ذكرياتها مع اللعبة pic.twitter.com/lJMJ51axAc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2021

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

تابع مباشر اليوم الثاني للمنافسات المصرية من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا