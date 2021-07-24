أولمبياد طوكيو 2020 - الميدالية العربية الأولى.. الجندوبي يحقق فضية التايكوندو وزن 58 كجم
السبت، 24 يوليه 2021 - 15:08
كتب : FilGoal
فرط محمد خليل الجندوبي التونسي في تقدمه على منافسه الإيطالي فيتو ديلا كويلا ليخسر نهائي التايكوندو وزن 58 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ونال الجندوبي الميدالية الفضية ليصبح أول عربي يحقق ميدالية في دورة 2020.
وبدأ الجندوبي جيدا وأنهى الجولة الأولى متقدما بنتيجة 5-2 ثم انتهت الجولة الثانية لصالحه بنتيجة 9-8.
لكن ديلا كويلا، صاحب برونزية بطولة العالم 2017، عاد من بعيد لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 16-12.
🇹🇳 التونسي محمد خليل الجندوبي يحقق أولى الميداليات العربية ويحرز فضية التايكواندو تحت 58 كغ 🥈#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/SgsTumXodZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2021
وبذلك نالت تونس ثاني ميدالية أولمبية لها في التايكوندو بعدما توج أسامة الوسلاتي ببرونزية وزن 80 كجم في 2016.
وفضية الجندوبي هي الميدالية رقم 14 إجمالا في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية.
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