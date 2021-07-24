أولمبياد طوكيو 2020 - الميدالية العربية الأولى.. الجندوبي يحقق فضية التايكوندو وزن 58 كجم

فرط محمد خليل الجندوبي التونسي في تقدمه على منافسه الإيطالي فيتو ديلا كويلا ليخسر نهائي التايكوندو وزن 58 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونال الجندوبي الميدالية الفضية ليصبح أول عربي يحقق ميدالية في دورة 2020.

وبدأ الجندوبي جيدا وأنهى الجولة الأولى متقدما بنتيجة 5-2 ثم انتهت الجولة الثانية لصالحه بنتيجة 9-8.

لكن ديلا كويلا، صاحب برونزية بطولة العالم 2017، عاد من بعيد لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 16-12.

وبذلك نالت تونس ثاني ميدالية أولمبية لها في التايكوندو بعدما توج أسامة الوسلاتي ببرونزية وزن 80 كجم في 2016.

وفضية الجندوبي هي الميدالية رقم 14 إجمالا في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية.

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