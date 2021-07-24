أولمبياد طوكيو 2020 - علي زين: نتيجة الفوز على البرتغال ربما لا تعكس سير اللقاء

السبت، 24 يوليه 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد

شدد علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد أن المباراة ضد البرتغال كانت متكافئة جدا رغم تفوق الفراعنة بنتيجة 37-31 في الجولة الأولى من دور المجموعتين لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال زين عبر قناة beIN Sports:"هناك مباريات لو نظرت للنتيجة في نهايتها تجدها لا تعبر عن مستواها. المباراة كانت متكافئة جدا، خاصة في الشوط الأول".

وواصل لاعب برشلونة "قللنا الأخطاء في الشوط الثاني، لكن استمرت هفواتنا في الشق الدفاعي. كانت مباراة هامة جدا خاصة أنها الأولى".

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وأتم "ميزة الفريق أن أي لاعب يشارك سيقدم المستوى ذاته، لدينا مزيج من الخبرات والشباب".

وحصد منتخب مصر أول نقطتين في المجموعة بفوز هو الأول له في مباراته الأولى بالأولمبياد منذ عام 1996.

ويلعب الفراعنة ضد الدنمارك بطلة العالم صباح الإثنين.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب مصر والدنمارك منتخبات السويد والبحرين واليابان والبرتغال.

ويتأهل أول 4 فرق للدور ربع النهائي.

وتحمل الدنمارك لقب البطولة.

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منتخب مصر لكرة اليد طوكيو 2020 علي زين
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