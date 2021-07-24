أولمبياد طوكيو 2020 - علي زين: نتيجة الفوز على البرتغال ربما لا تعكس سير اللقاء

شدد علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد أن المباراة ضد البرتغال كانت متكافئة جدا رغم تفوق الفراعنة بنتيجة 37-31 في الجولة الأولى من دور المجموعتين لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال زين عبر قناة beIN Sports:"هناك مباريات لو نظرت للنتيجة في نهايتها تجدها لا تعبر عن مستواها. المباراة كانت متكافئة جدا، خاصة في الشوط الأول".

وواصل لاعب برشلونة "قللنا الأخطاء في الشوط الثاني، لكن استمرت هفواتنا في الشق الدفاعي. كانت مباراة هامة جدا خاصة أنها الأولى".

وأتم "ميزة الفريق أن أي لاعب يشارك سيقدم المستوى ذاته، لدينا مزيج من الخبرات والشباب".

لاعب منتخب مصر ونادي برشلونة لكرة اليد علي زين: كانت مباراة متكافئة في الشوط الأول واللاعبين في أعلى المستويات وسنقدم أقصى طاقتنا 🤾🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/H1oqLl4Q3S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2021

وحصد منتخب مصر أول نقطتين في المجموعة بفوز هو الأول له في مباراته الأولى بالأولمبياد منذ عام 1996.

ويلعب الفراعنة ضد الدنمارك بطلة العالم صباح الإثنين.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب مصر والدنمارك منتخبات السويد والبحرين واليابان والبرتغال.

ويتأهل أول 4 فرق للدور ربع النهائي.

وتحمل الدنمارك لقب البطولة.

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

تابع مباشر اليوم الثاني للمنافسات المصرية من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا