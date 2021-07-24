تقرير: يوفنتوس رفض عرض ليفربول لضم كييزا مقابل 100 مليون يورو

يرفض نادي يوفنتوس الإيطالي التفريط في لاعبه الشاب الإيطالي فيدريكوا كييزا لأي من الأندية المهتمة باللاعب بعد بطولة يورو 2020.

وأفادت صحيفة " ريبوببليكا " الإيطالية أن نادي يوفنتوس رفض عرضا مقدما من فريق ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات كييزا وضمه لصفوف الفريق قبل بداية الموسم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن العرض المقدم وصل إلى 100 مليون يورو ولكن العرض رُفض بشكل قاطع.

وأكدت التقارير أن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، يرى أن كييزا خيار جيد جدا لخطة الفريق خاصة عند اللعب بـ 4 3 3، أو بديل ممتاز لمحمد صلاح وساديو ماني.

ولكن مع عودة ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس مرة أخرى، رفض التفريط في اللاعب وصرح من قبل قائلا: "كييزا ليس للبيع"، وأخبر إدارة السيدة العجوز بالأمر.

ويعتبر اللاعب الشاب صاحب الـ 23 عاما من أبرز اللاعبين اللذين ظهروا على الساحة الكروية بعد بطولة يورو 2020 والتي توج بها كييزا مع المنتخب الإيطالي بعد الأداء الجيد الذي قدمة.

ويذكر أن فيدريكوا كييزا فاز بجائزة لاعب المباراة في مباراتي إيطاليا ضد ويلز وإسبانيا ببطولة يورو 2020، كما استطاع التسجيل أمام المنتخب النمساوي في دور الـ 16، إلى جانب الأداء الجيد للاعب في المباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح.