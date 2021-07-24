أولمبياد طوكيو 2020 - هل يقتنص الجندوبي ثاني ذهبية عربية في التايكوندو؟

ضمن العرب خامس ميدالية أولمبية في التايكوندو بعدما تأهل محمد الجندوبي لنهائي وزن 58 كجم في منافسات طوكيو 2020.

ليرفع رصيد نسور قرطاج إلى ميداليتين أولمبيتين في التايكوندو.

في تمام الثانية و45 دقيقة عصر السبت سيلعب الجندوبي ضد فيتو ديلا كيلا الإيطالي، صاحب برونزية بطولة العالم 2017، على الميدالية الذهبية.

وبإمكان الجندوبي تحقيق ثاني ميدالية ذهبية أولمبية للعرب في التايكوندو، بعدما تقلد الأردني أحمد أبو غوش الذهب في وزن 68 كجم بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

الميدالية السابقة لتونس في التايكوندو حققها أسامة الوسلاتي حين اقتنص البرونزية في وزن 80 كجم عام 2016.

وكان المصري تامر بيومي أول عربي يحقق ميدالية أولمبية في التايكوندو حين فاز بالبرونزية في وزن 58 كجم في أثينا عام 2004.

بينما نالت هداية ملاك الميدالية النسائية الوحيدة للعرب في التايكوندو بالألعاب الأولمبية حين فازت بالبرونزية في وزن 57 كجم قبل 5 سنوات.