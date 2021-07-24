كرة يد - مصر تفتتح أولمبياد طوكيو بالتفوق على البرتغال.. انتصار افتتاحي غائب منذ 96

نجح رجال منتخب مصر لكرة اليد في افتتاح مشوارهم في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال.

وتغلب منتخب مصر على البرتغال بنتيجة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبذلك حقق منتخب مصر فوزه الأول في مباراة افتتاحية بالأولمبياد منذ دورة الألعاب في 96 بأتلانتا عندما تغلب على الجزائر وقتها بنتيجة 19-16.

وكان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين حتى تفوقت البرتغال في النصف الثاني ولكن نجح الفراعنة في إنهاء الشوط بالتعادل 15-15 بعد تسجيل يحيى خالد من خطأ فني في أخر ثانية.

بينما في الشوط الثاني تفوق المنتخب المصري بصورة واضحة في النصف الثاني.

وكان الشوط الثاني قد استمر بالتعادل حتى 24-24 قبل 17 دقيقة على النهاية، قبل أن يتفوق الفراعنة بفارق هدفين أولا ثم اتسع الفارق بعد ذلك.

وحسم منتخب مصر نقاط المباراة بالفوز على البرتغال بنتيجة 36-30 ليرفع رصيده إلى نقطتين.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الدنمارك في السابعة والربع من صباح الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ويتأهل أول 4 منتخبات إلى ربع النهائي والذي يقام بنظام خروج المغلوب.