أولمبياد طوكيو 2020 – رغم إنهاء تصفيته ثانيا.. 1.26 ثانية تمنع القماش من المنافسة على ميدالية

لم ينجح مروان القماش، في التأهل لنهائي 400 متر حرة ضمن منافسات السباحة في طوكيو 2020.

وحل القماش في المركز الـ 14 بعد انتهاء كل التصفيات، فقط ثانية و26 جزء من الثانية منعته من المنافسة على ميدالية.

وأنهى القماش تصفيته في المركز الثاني بفارق ثانية و12 جزء من الثانية عن المتصدر.

وكان القماش يحتاج لأن يكون ضمن أفضل 8 سباحين في الخمس تصفيات المقامين اليوم، للتأهل إلى النهائي، حيث لا تضم منافسته مواجهة لنصف النهائي، بل إلى النهائي مباشرة.

منافسة القماش المقبل ستكون 800 متر حرة ظهر الثلاثاء المقبل.

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