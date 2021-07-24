أولمبياد طوكيو 2020 - فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة بسبب 61 جزءا من الثانية

السبت، 24 يوليه 2021 - 12:49

كتب : FilGoal

فريدة عثمان

لم تنجح فريدة عثمان في التأهل لنصف نهائي منافسات 100 متر فراشة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020

وأنهت عثمان تصفيتها في المركز الثامن بـ 58 ثانية و69 جزءا من الثانية، بفارق ثانيتين و51 جزءا عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم.

ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بفارق 61 جزءا من الثانية، عن صاحبة المركز السادس عشر، آخر المتأهلات لنصف النهائي.

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وأنهت فريدة المنافسات في المركز الـ 19 بشكل عام.

منافسة فريدة عثمان المقبلة ستكون ظهر الأربعاء، في منافسات 100 متر حرة.

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