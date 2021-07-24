أولمبياد طوكيو 2020 – خسارة هادية حسني وضحى هاني في منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة

خسر الثنائي المصري، هادية حسني وضحى هاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة.

وخسر الثنائي المصري أمام الثنائي الياباني، مايو ماتسوموتو وواكانا ناجاهارا، بشوطين دون رد.

وانتهى الشوط الأول 21-7، أما الشوط الثاني فانتهى 21-3.

الثنائي المصري لم يودع الأولمبياد، حيث تقام مباريات الريشة الطائرة للزوجي سيدات بنظام المجموعات.

وتخوض هادية حسني وضحى هاني المواجهة الثانية في المجموعة في الساعة 12:20 من ظهر يوم الإثنين ضد الثنائي الهولندي سيلينا بيك وتشيريل سينين.

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