ماني: الموسم المقبل لن يكون مثل السابق

يثق ساديو ماني نجم ليفربول في تقديم موسم أفضل من الماضي، مشيرا إلى أنه حصل على فترة راحة كافية ليستعد جيدا للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وقال السنغالي في حواره مع موقع ليفربول:"مهم للاعب أن يحصل على راحة، منذ جئت ليفربول هذه أول مرة أحصل فيها على إجازة لمدة 4 أسابيع على الأقل. هذا يساعد كثيرا".

وواصل "2019-2020 لم يكن أفضل مواسمي مثلما قلت، أعرف ذلك. هذا قد يحدث في كرة القدم، ولا أعتقد أن الأمر سيتكرر في الموسم المقبل. أنا جاهز أكثر، على المستوى الذهني والبدني وكل شيء. سيكون موسما رائعا بالنسبة لي".

واستمر "لست أنا فقط، أعتقد أن الكل متحمس للموسم. حين أرى فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب بعد كل حصة تدريبية أقول: صديقي، كيف تشعر؟ لأن عودة الجميع للفريق أمر رائع. عودتهم بنسبة 100% تجعلك ترى الابتسامة على وجوه الشباب، مه، يا له من موسم سنقدمه".

عانى ليفربول من إصابات عديدة في دفاعه خلال الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري وودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي.

ويأمل الفريق الأحمر في تقديم موسم أفضل في 2020-2021 بعد عودة لاعبيه من الإصابة وخاصة المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك.

وفاز ليفربول بهدف على ماينتس يوم الجمعة في لقاء ودي استعدادا للموسم المقبل.

ويلعب الفريق ضد هيرتا برلين يوم الخميس ويستهل مشواره في الدوري بمواجهة نورويتش سيتي في 14 أغسطس المقبل.