ماني: الموسم المقبل لن يكون مثل السابق

السبت، 24 يوليه 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد توتنام

يثق ساديو ماني نجم ليفربول في تقديم موسم أفضل من الماضي، مشيرا إلى أنه حصل على فترة راحة كافية ليستعد جيدا للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال السنغالي في حواره مع موقع ليفربول:"مهم للاعب أن يحصل على راحة، منذ جئت ليفربول هذه أول مرة أحصل فيها على إجازة لمدة 4 أسابيع على الأقل. هذا يساعد كثيرا".

وواصل "2019-2020 لم يكن أفضل مواسمي مثلما قلت، أعرف ذلك. هذا قد يحدث في كرة القدم، ولا أعتقد أن الأمر سيتكرر في الموسم المقبل. أنا جاهز أكثر، على المستوى الذهني والبدني وكل شيء. سيكون موسما رائعا بالنسبة لي".

أخبار متعلقة
ألاسداير جولد: توتنهام لن يبيع كين إلا في حالة واحدة فقط أولمبياد طوكيو 2020 - يد إسبانيا تنتزع فوزا ثمينا من ألمانيا.. والنرويج وفرنسا تنتصران مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر ضد البرتغال أولمبياد طوكيو 2020 - يسرا حلمي تودع فردي سيدات تنس الطاولة

واستمر "لست أنا فقط، أعتقد أن الكل متحمس للموسم. حين أرى فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب بعد كل حصة تدريبية أقول: صديقي، كيف تشعر؟ لأن عودة الجميع للفريق أمر رائع. عودتهم بنسبة 100% تجعلك ترى الابتسامة على وجوه الشباب، مه، يا له من موسم سنقدمه".

عانى ليفربول من إصابات عديدة في دفاعه خلال الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري وودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي.

ويأمل الفريق الأحمر في تقديم موسم أفضل في 2020-2021 بعد عودة لاعبيه من الإصابة وخاصة المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك.

وفاز ليفربول بهدف على ماينتس يوم الجمعة في لقاء ودي استعدادا للموسم المقبل.

ويلعب الفريق ضد هيرتا برلين يوم الخميس ويستهل مشواره في الدوري بمواجهة نورويتش سيتي في 14 أغسطس المقبل.

ماني ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماني: الموسم المقبل لن يكون مثل السابق 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألاسداير جولد: توتنهام لن يبيع كين إلا في حالة واحدة فقط 11 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - يد إسبانيا تنتزع فوزا ثمينا من ألمانيا.. والنرويج وفرنسا تنتصران 15 دقيقة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر ضد البرتغال 43 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يسرا حلمي تودع فردي سيدات تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - نور عبد السلام خارج أدوار الترضية بعد خسارة التركية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – البحرين تحبس أنفاس السويد ضمن مجموعة مصر في اليد وتخسر بفارق هدف 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك