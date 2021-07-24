مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع سولشاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا تجديد تعاقده مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير حتى يونيو مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وتولى أولي جونار سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذ قال بعد التجديد: "لقد عمل أولي وطاقمه بجد من أجل وضع أساس النجاح على المدى الطويل لهذا الفريق في الملعب".

وأضاف "لقد أصبحت نتائج هذا واضحة في الموسمين الأخيرين ونحن نطمح لأن نرى هذا الفريق المثير يتطور أكثر في السنوات المقبلة".

وتابع "ما يبعث على السرور هو الطريفة التي يتم بها تحقيق هذا التقدم من خلال مزيج بين المواهب الشابة والصفقات الجيدة الذين يلعبون كرة مانشستر يونايتد الهجومية. نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى بأننا نسير على الطريق الصحيح مع أولي".

ومن جانبه ظهر المدرب النرويجي سعيدا بتجديد تعاقده مع فريقه الحالي مشيرا للرغبة الكبيرة في تحقيق البطولات

وقال سولشاير: "الجميع يعرف شعوري تجاه هذا النادي، أنا سعيد بتجديد تعاقدي. إنه وقت مثير لمانشستر يونايتد فلقد قمنا ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد بين اللاعبين الشباب وذوي الخبرة المتعطشين للنجاح".

وأضاف "هناك فريق تدريبي رائع حولي ونحن على استعداد لاتخاذ الخطوة القادمة في رحلتنا، مانشستر يونايتد يريد الفوز بأكبر الألقاب وهو ما نسعى إليه جميعا. لقد تحسنا داخل وخارج الملعب وسيستمر ذلك في المواسم المقبلة".

وأتم "لا يمكنني الانتظار للخروج أمام الجماهير في أولد ترافورد وبدء الموسم الجديد".

مانشستر يونايتد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي كما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال بضربات الترجيح.